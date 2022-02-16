В Приморье план по вакцинации от коронавируса выполнен на 67%

ТАСС, 16 февраля. Вакцинацию от коронавируса в Приморском крае прошли почти 811 тыс. человек. План по иммунизации населения выполнен на 67,4%, сообщил глава региона Олег Кожемяко.

"По состоянию на 16 февраля в край поставлен 1 млн 200 тыс. комплектов вакцин против новой коронавирусной инфекции, из них 1 тыс. 290 - для вакцинирования детей. Привито почти 811 тыс. человек, это 67,4% от плана по вакцинации. Освоение вакцины - почти 82%", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По его словам, в крае работают около 250 пунктов вакцинации, почти 30% из них мобильные. Кожемяко сообщил, что в декабре регион завершил прививочную кампанию против гриппа, иммунизацию прошли 774 тыс. человек.

Он также заявил, что коечный фонд Приморья загружен на 81%.

"На сегодня у нас развернуто 2 900 коек, из них занят 81%, при этом 16% приходится на тяжелых пациентов, на ИВЛ находятся 83 человека", - сказал он на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Кожемяко отметил, что с начала февраля число пациентов увеличилось в 3,5 раза: в стационарах находится около 2 тыс. человек с подтвержденным диагнозом, количество амбулаторных больных - 17,7 тыс. пациентов.

По словам губернатора, в крае работает 14 амбулаторных инфекционных центров, два из них - для обслуживания детей. Запаса их лекарств хватит на месяц работы, пояснил Кожемяко. "Сформирован резерв медицинских кадров. Мы привлекли 1 167 студентов медиков, организовали 42 резервные медицинские бригады в составе врач, средний медицинский работник и водитель", - добавил он.

В конце октября вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что полный курс вакцинации от коронавируса прошли чуть больше половины жителей Дальнего Востока, которые подлежат иммунизации. Среди регионов, не достигших среднероссийских значений вакцинации, Трутнев называл Хабаровский край, Еврейскую автономную область и Приморский край.