Эксперт: "омикрон" размножается в нижних дыхательных путях в 10 раз медленнее "дельты"

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Омикрон-штамм коронавируса размножается в нижних отделах дыхательных путей человека в десять раз медленнее "дельты", сообщила в среду заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В нижних отделах дыхательных путей <...> "омикрон" практически не размножается, или размножается, но по крайней мере значительно медленнее, чем "дельта", есть данные, что в десять раз медленнее", - сказала она на онлайн-семинаре "Грипп и острые респираторные инфекции: диагностика, терапия и профилактика".

По словам Пшеничной, в верхних отделах дыхательных путей "омикрон" размножается примерно так же активно, как и другие штаммы коронавируса.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, на него приходится уже 72,5% выявляемых в России случаев заражения, он зарегистрирован во всех регионах страны.