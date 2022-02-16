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Путин призвал продолжить работу по повышению эффективности системы гражданской обороны

Президент также сообщил, что на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении выделят более 18 млрд рублей
© Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны должны быть продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии МЧС.

"Должна быть продолжена плановая работа по повышению эффективности всей системы гражданской обороны", - сказал президент.

Отдельное внимание глава государства уделил развитию аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктическом регионе. Он сообщил, что на решение этой задачи планируется выделить значительные федеральные средства. "Например, только на оснащение МЧС современными вертолетами в арктическом исполнении [будет выделено] более 18 млрд рублей", - сказал Путин.

Он добавил, что в 2021 году уже началось формирование спасательного центра в Чукотском автономном округе в Певеке.

"Обращаю ваше внимание, что в этой работе нужно активнее взаимодействовать с крупными компаниями, которые обладают расположенными в Арктике объектами по добыче и переработке углеводородов, например, такими как "Новатэк" или "Роснефть", - указал Путин, добавив, что такой подход позволит эффективнее использовать бюджетные средства.

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