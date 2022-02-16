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Пандемия COVID-19

Власти ФРГ планируют отменить большинство антиковидных ограничений к 20 марта

В заявлении правительства ФРГ говорится, что останутся базовые правила

БЕРЛИН, 16 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц и главы федеральных земель согласовали в среду план постепенного смягчения ограничений, которые действуют из-за пандемии коронавируса. Как говорится в заявлении правительства ФРГ, большинство таких ограничений будет снято к 20 марта, но при том условии, что не будут переполнены клиники.

"К 20 марта будут сняты все существенные ограничения общественной, культурной и экономической жизни. Останутся в силе базовые правила, такие как ношение медицинских масок", - говорится в заявлении.

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ГерманияПандемия COVID-19
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