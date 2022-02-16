В Петербурге появится световая проекция с Даниилом Хармсом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Световая проекция с Даниилом Хармсом появится на стене дома 11 по улице Маяковской в Петербурге, в котором драматург прожил 15 лет. Проекция станет заменой граффити с Хармсом, закрасить которое Дзержинский районный суд ранее обязал ТСЖ, сообщили в пресс-службе учреждения по организации наружного освещения города "Ленсвет".

"Вместо граффити грань дома, в котором Даниил Хармс прожил большую часть жизни, украсит световая инсталляция с изображением русского писателя. Проекционное оборудование уже установлено на опоре освещения и подключено к существующей сети, на месте были проведены необходимые пусконаладочные работы. Световая инсталляция на полноценной основе сменит существующий стрит-арт после проведения работ по подготовке стены здания", - говорится в сообщении.

Специалисты учреждения совместно с городским комитетом по градостроительству и архитектуре и администрацией Центрального района города разработали альтернативу граффити по поручению губернатора города Александра Беглова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Ленсвета", световая проекция будет работать постоянно.

Граффити с портретом Даниила Хармса появилось на доме 11 по улице Маяковского в 2016 году. Спустя месяц администрация Центрального района направила в ТСЖ "Маяковского, 11" письмо с требованием удалить рисунок с фасада, которое не было выполнено. Решение о ликвидации граффити на стене дома было принято Дзержинским районным судом 26 октября прошлого года по результатам рассмотрения иска администрации района. Жители дома выступили против закрашивания портрета. На следующий день председатель петербургского парламента Александр Бельский предложил регламентировать процесс нанесения граффити в городе, положительно отозвавшись о самом портрете Хармса на фасаде дома. Также в защиту граффити с Хармсом выступил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Даниил Хармс (настоящая фамилия Ювачев) - советский писатель, поэт и драматург, основатель литературного кружка ОБЭРИУ ("Объединение реального искусства"). При его жизни публиковались преимущественно его произведения для детей, которые служили основным источником дохода, первое советское издание "взрослых" работ Хармса было опубликовано только в 1988 году.