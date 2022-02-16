Почти на 8 млн рублей оштрафовали УК в Подмосковье за ненадлежащее содержание кровель

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Более 400 проверок содержания кровель домов провели в Московской области с начала зимы, за нарушения управляющие компании были оштрафованы на общую сумму около 8 млн рублей. Об этом в среду сообщила пресс-служба Госжилинспекции Подмосковья.

"На 7 млн 890 тысяч рублей оштрафовала Госжилинспекция Подмосковья управляющие компании региона за ненадлежащее состояние кровель многоквартирных домов с начала зимы. Начиная с 1 декабря, ведомство провело свыше 400 проверок, из которых 167 по требованию прокуратуры и более 250 - по жалобам жителей", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что с 1 декабря 2021 года по 31 января 2022 года с претензиями в адрес управляющих компаний по поводу содержания кровель в Госжилинспекцию обратились жители 37 муниципальных образований. По результатам проведенных проверок было выдано свыше 140 предписаний на устранение неисправностей.

В пресс-службе пояснили, что больше всего нарушений выявлено в Солнечногорске, Лобне и Красногорске. При этом самый крупный размер штрафа за ненадлежащее содержание кровель выписали коммунальщикам Истры - январские снегопады и перепады температур спровоцировали проблемы, которые обошлись управляющим компаниям муниципалитета в 2 млн рублей.

"Официальные проверки, предписания и штрафы - то есть весь комплекс мер административного воздействия включается лишь после того, как управляющая компания не отработала обращение жителей в установленные сроки. Все вопросы к оперативности и качеству работ можно адресовать в Госжилинспекцию Подмосковья", - приводятся в тексте слова руководителя надзорного ведомства Ольги Фединой.