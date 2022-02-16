Пляжи Краснодарского края должны благоустроить и привести в порядок к 15 апреля

КРАСНОДАР, 16 февраля. /ТАСС/. Пляжи черноморского побережья Краснодарского края должны благоустроить и привести в надлежащее санитарное состояние к 15 апреля, сообщается на сайте администрации региона.

"Уже к 15 апреля все пляжи должны быть благоустроены и приведены в надлежащее санитарное состояние", - приводятся в сообщении слова врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Марии Золотухиной.

До начала летнего курортного сезона на всех пляжных территориях края проведут лабораторные исследование морской воды, водолазное обследование дна, а также демонтаж незаконных торговых объектов. Работу кубанских пляжей организуют в соответствии с краевым стандартом, утвержденным в 2021 году. В прошлом году в соответствие с разработанными нормами привели 228 пляжей.

Курорты Краснодарского края в 2022 году планируют принять не менее 17 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе продолжает действовать запрет на заселение в отели и гостиницы невакцинированных или не переболевших ковидом постояльцев.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В летний период популярностью пользуется пляжный отдых, в зимний - горнолыжные курорты. Туристический поток на курортах Краснодарского края по итогам 2021 года практически достиг показателей рекордного 2019 года: Кубань посетили около 17 млн человек. В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов.