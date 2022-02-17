Кабмин обсудит финансирование создания объектов инфраструктуры и другие вопросы

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение средств на обеспечение финансирования строительства важных инфраструктурных объектов, наделение Минспорта новыми полномочиями и другие вопросы, сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно материалам к заседанию, планируется рассмотреть вопрос о выделении в нынешнем году бюджетных средств на обеспечение финансирования строительства, реконструкции и капитального ремонта важных инфраструктурных объектов, в том числе медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также дорог. Отмечается, что такой вопрос возник "в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов".

Новые полномочия Минспорта

В повестку заседания также вошел вопрос о закреплении за Минспортом полномочий по утверждению порядка определения эффективности деятельности общероссийских и региональных спортивных федераций по развитию видов спорта в стране, в том числе эффективности реализации программ развития разных видов спорта.

Согласно материалам кабмина, планируется наделить министерство полномочиями по утверждению федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта.

Прочие вопросы

Правительство в четверг планирует обсудить и законопроект, которым предлагается установить критерии определения исторической, культурной и социальной значимости объектов культурного наследия при разработке мероприятий государственных, региональных и муниципальных программ.

"Предлагается решение о включении объекта культурного наследия в государственные программы Российской Федерации принимать на основании поручений президента или правительства РФ. Кроме того, в соответствии с законопроектом органы исполнительной власти субъектов РФ могут устанавливать дополнительные критерии приоритетного включения объектов культурного наследия при разработке программ охраны объектов культурного наследия", - пояснили в кабмине.

На заседании также пойдет речь о проекте поправок к законопроекту о внесении изменений в законы, касающиеся процедуры закупок. Документ направлен на предотвращение конфликта интересов в случае привлечения к исполнению государственных и муниципальных контрактов соисполнителей "из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика, его заместителю, члену комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также супругам, близким родственникам и свойственникам". В частности, в таком случае должностные лица заказчика должны будут принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Кроме того, правительство обсудит законопроект, совершенствующий налогообложение в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности.