В Гидрометцентре сообщили, что с 17 февраля в Москве резко поменяется характер погоды

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Падение атмосферного давления, первый "весенний дождик", порывы ветра до 15-20 м/с и мрачная погода ожидают москвичей в ближайшие дни. Однако температура будет подниматься до пяти градусов тепла днем, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Восстанавливается циклоническая циркуляция. Приятная и солнечная погода, когда дни по яркости были как дни солнцестояния, уходит в прошлое. К четвергу днем давление упадет на 15 мм ртутного столба, но будет в диапазоне 730-735 мм рт. ст. Погода в четверг и пятницу будет супертеплая, можно было бы говорить об этом с удовольствием, но в связи с циклонической деятельностью будут осадки в виде мокрого снега и дождя. Фактически весенний дождик ожидается. Погода станет мрачноватой", - рассказал он.

По словам Вильфанда, температурный фон 17 и 18 февраля в Москве будет на 10-12 градусов выше нормы: днем прогнозируется до четырех-пяти градусов тепла. "Это соответствует первой декаде апреля", - отметил он.

Однако не только осадки будут омрачать погоду в четверг и пятницу в Москве, но и сильные порывы ветра. "В четверг порывы ветра будут достигать 20 м/с, так что из-за этого и влажности теплая погода будет ощущаться не такой уж теплой. В пятницу ветер тоже будет порывистый, но уже до 15 м/с. Дождик будет продолжаться, интенсивность осадков уменьшится", - сказал метеоролог.

Вильфанд сообщил, что в выходные существенных перемен в погоде не ожидается, однако температура немного понизится. Воздух будет максимально прогреваться до двух-четырех градусов тепла днем. "Это уже на семь-восемь градусов выше нормы", - пояснил он.