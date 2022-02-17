Эксперт: иммунитет к коронавирусу у детей может сохраняться до девяти месяцев

"Научные работы показывают, что иммунитет у детей держится дольше, чем у взрослых, и степень активности этого иммунитета в отношении коронавирусных инфекций последующих, новых вот этих мутаций. <…> В среднем, если у взрослых иммунитет разрушается через шесть месяцев, у детей он держится девять месяцев активно", - сказал он.

Тимаков отметил, что чем старше ребенок, тем активнее формируется иммунный ответ в виде антител. "Чем младше, тем меньше вырабатывается антител, но есть у них другие факторы защиты. Там у них уже Т-клеточный иммунитет работает", - добавил врач.

По мнению эксперта, вакцинация детей сейчас не является приоритетной задачей, так как они активно болели и уже сформировали естественный иммунитет к коронавирусу. Он отметил, что вакцинировать надо тех детей, которые еще не сталкивались с коронавирусной инфекцией.

Минздрав РФ 24 ноября 2021 года зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.

24 января Минздрав РФ одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, для детей от 6 до 11 лет. Согласно данным, опубликованным в реестре ведомства, испытания пройдут на базе трех московских медицинских учреждений, в них примут участие 2,2 тыс. человек. Также директор центра Александр Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до 3,5 месяцев.