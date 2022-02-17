Губернатор Приамурья считает, что из-за снежной зимы в регионе высока вероятность паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Вероятность паводка в Амурской области в 2022 году сохраняется в связи с большим количеством выпавшего за зиму снега. Работа по безопасному пропуску весеннего половодья в регионе уже началась, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В 2022 году в связи с большим количеством снега, выпавшим за зиму, в Приамурье сохраняется вероятность паводков <…> Правительством Амурской области, учитывая многолетний опыт, организован и проводится комплекс мероприятий по подготовке к безопасному пропуску весеннего половодья и паводков в 2022 году. Финансовых и материальных ресурсов достаточно", - цитирует пресс-служба слова губернатора Василия Орлова.

По данным маршрутных снегосъемок, запас воды в снеге составляет не более 100% на территориях северных районов, 140-200% - в центральной и южной части области и 262% от нормы - в долине Среднего Амура от устья Буреи.

На выполнение противопаводковых мероприятий готовится группировка из 6,3 тыс. человек, 2,7 тыс. единиц техники, в том числе пять плавучих гусеничных транспортеров от Министерства обороны России.

"В соответствии с графиком ведется определение границ зон затопления в 213 населенных пунктах. Работы финансируются из областного бюджета. В этом году эти работы закончим. Ведем работы по подготовке проектов для строительства объектов инженерной защиты в трех населенных пунктах области", - добавил Орлов.

В 2021 году в Амурской области в период летнего паводка пострадавшими признаны 12 тыс. человек, вода затронула 103 населенных пункта, за весь период повреждены около 1,5 тыс. домовладений, из них порядка 650 признано непригодными, а еще 350 - подлежащими капремонту. Повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб.