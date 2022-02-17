Глава СПЧ заявил, что проблема движения электросамокатов по тротуарам не решена

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает недостаточным решение ограничить вес электросамокатов 35 килограммами и скорость передвижения 25 километрами в час. Об этом он заявил в четверг на спецзаседании СПЧ по теме соблюдения прав человека при реализации транспортной и градостроительной политики.

"Через месяц-два самокатное движение по тротуарам восстановится. Эта проблема не решена. Потому что сегодняшний подход ограничить вес самоката 35 килограммами и скорость движения самоката 25 километрами в час у меня лично не вызывает удовлетворения. По-моему, не очевидна эта история, что на тротуарах можно гнать с такой скоростью", - сказал Фадеев.

Он отметил, что существует серьезное противоречие между людьми, которые хотят передвигаться на самокатах и пешеходами, пожилыми людьми в том числе. "Очевидное противоречие, надо найти баланс", - сказал Фадеев.

В сентябре 2021 года Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, которые вводят правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

Средства индивидуальной мобильности выделяются в отдельную категорию транспортных средств. В качестве приоритета закрепляется их передвижение по велоинфраструктуре. Предлагается установить ограничения по весу - не более 35 кг при передвижении по тротуару и в пешеходной зоне.