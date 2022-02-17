Защита будет обжаловать замену условного срока на реальный отцу экс-главы ФБК

АРХАНГЕЛЬСК, 17 февраля. /ТАСС/. Защита будет обжаловать в вышестоящей инстанции решение суда Ненецкого автономного округа (НАО), который заменил условный срок на реальное лишение свободы на три года Юрию Жданову - отцу бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией) Ивана Жданова. Об этом ТАСС сообщил адвокат Владимир Воронин.

"Да. Сначала нужно получить мотивированное решение апелляции. Думаю, это произойдет не раньше, чем через две недели", - сказал адвокат Юрия Жданова, отвечая на вопрос, будет ли подана жалоба на решение.

В декабре 2021 года Нарьян-Марским городским судом Юрий Жданов был приговорен к трем годам лишения свободы условно за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Согласно материалам дела, его, пока Юрий Жданов работал чиновником, считали причастным к незаконной передаче квартиры в пользу местного депутата в НАО, что принесло ущерб бюджету.

Свою вину он не признавал, после приговора его освободили. Затем Юрий Жданов вновь был задержан, а суд поместил его в СИЗО. Причиной ареста стало то, что приговор горсуда Нарьян-Мара не вступил в законную силу, а Жданов, находясь под подпиской о невыезде, покинул округ и уехал в Нижегородскую область.

После приговора в виде условного срока прокуратура подала жалобу и потребовала заменить его на реальное лишение свободы. В четверг суд округа изменил приговор, заменив наказание на реальное лишение свободы.