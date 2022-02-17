В Бурятии сняли ограничения с кафе, ресторанов, банкетных залов и ночных клубов

УЛАН-УДЭ, 17 февраля. /ТАСС/. Заведениям общественного питания в Бурятии разрешили работать без ограничений по времени. Соответствующее решение принято республиканским оперативным штабом в связи с постепенной стабилизацией эпидобстановки, сообщается в четверг на сайте республиканского правительства.

24 января власти региона ввели несколько ограничений в связи с ростом заболеваемости ковидом. Работа заведений общепита была сокращена до 23:00, приостановили деятельность банкетных залов и ночных клубов.

"Решением республиканского оперштаба будут сняты ограничения по режиму работы общепита и возобновлена работа ночных клубов. Возобновят работу предприятия общественного питания, предоставляющие услуги по обслуживанию банкетов, свадеб, юбилеев и других подобных мероприятий без ограничений по времени. Предложения Минпрома Бурятии по ослаблению антиковидного режима в отношении этих видов деятельности были представлены на заседании оперштаба сегодня, 17 февраля. Изменения вступят в силу с момента утверждения новой версии указа главы Бурятии", - говорится в сообщении.

Обязательным условием для заведений остается наличие документов о вакцинации ил перенесенном заболевании у персонала и привлекаемых артистов. Такие же документы должны будут предоставлять посетители. Загрузка помещений должна быть не более 50% от посадочных мест, расстояние между столами - не менее 1,5 м.

По состоянию на утро 17 февраля в Бурятии зарегистрировано 113 097 случаев заражения COVID-19, из них 1 093 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 807 пациентов, занятость коечного фонда составляет 80,8%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 14 867 человек. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 2 750 человек, из них 11 - за последние сутки.

В регионе продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привиты 491 538 человек (68,3% от взрослого населения), вторым - 464 007 человек (64,5% от взрослого населения). Повторную вакцинацию начали 133 223 человека, завершил 116 531 человек.