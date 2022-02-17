Песков считает, что путешественник Пржевальский "лучше, чем Джеймс Бонд"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ, председатель медиасовета Русского географического общества (РГО) Дмитрий Песков сравнил Николая Пржевальского с Джеймсом Бондом и отметил, что русский путешественник даже лучше спецагента.

Во время общения с журналистами в штаб-квартире РГО Пескова спросили, насколько для общества может быть интересен масштабный проект по напоминанию молодежи о великих русских путешественниках. Представитель Кремля заверил, что интересен, но такие проекты должны быть талантливы.

Песков обратил внимание, что великие русские путешественники были уникальными людьми, при этом "они и специальные цели выполняли". "Вы что, думаете, что он (Пржевальский) ехал на лошади и созерцал все вокруг, искал там корешки и травки? Нет, этот человек был разведчиком и так далее", - пояснил председатель медиасовета Русского географического общества. "Пржевальский был не хуже Джеймса Бонда, он был лучше, и задолго до Джеймса Бонда", - заключил Песков.

Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888) - русский путешественник и натуралист. Руководитель экспедиции по Уссурийскому краю (1867-1869) и четырех экспедиций в Центральную Азию (1870-1885). Впервые описал горные системы, флору и фауну многих центральноазиатских районов, в том числе Тибетского нагорья. Открыл дикого верблюда, тибетского медведя, подвид дикой лошади, впоследствии названный его именем.