Более 16 млн штрафов за превышение скорости выписали в Москве в 2021 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Автовладельцы в Москве в прошлом году получили свыше 16 млн штрафов за превышение скоростного режима. Об этом сообщил в четверг заместитель руководителя ГКУ "Центр организации дорожного движения" Артур Шахбазян.

"В Москве за прошлый год было выписано больше 16 млн штрафов за превышение скоростного режима. И это несмотря на то, что штрафы выписываются с планки превышения скорости больше 20 км/ч", - сказал Шахбазян в ходе специального заседания Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека на тему "Соблюдение прав человека при реализации транспортной и градостроительной политики".

По его словам, каждый второй штраф выписывается в Москве за превышение скорости. 2,5% водителей более 100 раз в год нарушают скоростной режим. Еще 400 тыс. водителей превышают скорость три и более раза в месяц - это каждый 15-й автовладелец, который ездит по московским дорогам.

"100 самых злостных нарушителей, которые мы зафиксировали, получают более 500 штрафов в год. Это несколько штрафов в день в среднем получает человек за превышение скорости", - добавил Шахбазян.

Он уточнил, что на 25% выросло количество ДТП, связанных с превышением скоростного режима, в Москве в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Кроме того, в прошлом году на 5% увеличилось число погибших в дорожных авариях, где водители нарушили скоростной режим, а также более 1,2 тыс. человек получили травмы в таких ДТП, что на 28% больше относительно 2020 года.

"Скорость в данном случае и вообще в целом является основным фактором, который приводит к тяжелым последствиям и смертям в дорожно-транспортных происшествиях. <...> Совместно с ГИБДД мы ведем очень большую работу. У нас есть рабочая группа, на которой мы рассматриваем каждое тяжелое ДТП", - подчеркнул Шахбазян.