В Москве открыли центр инновационных технологий в здравоохранении

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин открыл московский центр инновационных технологий в здравоохранении (МЦИТЗ) на проспекте Вернадского.

"Мы в Москве создали центр инновационных технологий. Последнее событие в мире - пандемия воочию показала, что, конечно, нам нужны новые технологии и новые подходы организационные к инновационным технологиям и препаратам в области медицины. Мы уже не можем десятилетиями ждать выпуска какой-то новой технологии или препаратов", - сказал Собянин.

Он добавил, что пандемия коронавируса помимо отрицательных историй показала и позитивные тренды, когда можно в считанные месяцы принимать решения и внедрять новые препараты.

"Центр медицинских технологий Москвы призван решать сразу несколько задач. Во-первых, это одно окно для клинических испытаний, чтобы можно было довести до промышленного масштаба те инновации, которые предлагаются на рынке. Второе - оказание содействия инновационным компаниям, которые в этом центре могут по льготной аренде размещаться и создавать такой кластер медицинских инновационных технологий. Третье - оказание содействия нашим ведущим клиникам для внедрения новых технологий, это поддержка новых инновационных команд, которые работают в этих клиниках. Четвертое - совмещение, как раз, возможностей инновационного сектора медицины, наших ведущих клиник и ведущих университетов и институтов нашего города, включая такие как МГУ, "Сколтех", МФТИ, Сеченовку, Пироговку и т. д.", - пояснил мэр.

По его словам, "все это даст синергию для того, чтобы сделать рывок и новый шаг в развитии новых технологий медицины в Москве". Для этого используются все возможности - не только локальные, но и все возможности московского здравоохранения, включая big data, которая позволяет решать многие и многие вопросы, начиная от диагностики в области онкологии и заканчивая определением эффективности препаратов, которые закупает здравоохранение", - заключил Собянин.

Новый центр мединноваций

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства столицы, основной целью деятельности МЦИТЗ являются поиск, содействие разработке и внедрению передовых технологий (препаратов и методов диагностики) в московское здравоохранение. В настоящее время в 30 московских клиниках проходят пилотные испытания 92 проекта, получивших положительное заключение главных внештатных специалистов Департамента здравоохранения Москвы.

Центр взаимодействует с Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент), что позволяет обеспечивать охрану объектов интеллектуальной собственности, созданной московскими врачами и разработчиками.

Резидентами медицинского технопарка МЦИТ на проспекте Вернадского могут стать компании, разрабатывающие новые медицинские технологии, которые в перспективе могут быть внедрены в московское здравоохранение. Среди преимуществ для резидентов - аренда помещений по льготной ставке от 5 до 10 тыс. рублей за 1 кв. м в год, устанавливаемой в зависимости от уровня интеграции их разработок в московское здравоохранение.

"В настоящее время резидентами технопарка являются 19 инновационных компаний, ведущих исследования и разработки в сферах генетических технологий, онкологии и искусственного интеллекта. <...> Также среди резидентов технопарка есть ряд сервисных компаний, включая фронт-офис лаборатории по геномному редактированию МФТИ Crispy Lab, позволяющий сократить этап R&D при создании новых генетических тест-систем и поиска мишеней для новых лекарственных препаратов. В технопарке проводятся различные тематические мероприятия, в т. ч. сессии с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения города Москвы, представителями Роспатента и компаний-лидеров IT-отрасли ("Яндекс")", - заключили в мэрии.

Ранее МЦИТЗ совместно с "Ростелекомом" и Департаментом информационных технологий Москвы развернули первый в России полигон по использованию инновационных медицинских решений в сети 5G на базе ГКБ им. Боткина, где будут тестировать прорывные цифровые технологии и сервисы здравоохранения, для которых важна высокая скорость сбора, обработки и передачи больших массивов данных. В настоящее время ведется поиск и отбор наиболее перспективных решений.