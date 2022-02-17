Омская область направит вдвое больше средств на обеспечение жильем детей-сирот

ОМСК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области на обеспечение детей-сирот жильем дополнительно выделили 418 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Министерства финансов региона. В текущем году финансирование этого направления увеличилось более чем в два раза до рекордного для региона показателя в 819 млн рублей.

Ранее омское Минобразования сообщило, что в регионе очередь детей-сирот на жилье ежегодно увеличивается на 700-800 человек, что более чем в три раза превышает количество квартир, предоставляемых за год выпускникам детских домов. По состоянию на 1 мая 2021 года в очереди числились более 6 тыс. человек.

"Важные решения приняты по расходам на жилье для детей-сирот, на эти цели в первых изменениях [бюджета региона] добавлено 418 млн рублей, из них 180 млн рублей на реализацию новой меры поддержки по предоставлению жилищных сертификатов. С учетом средств, предусмотренных в первоначальном бюджете, в том числе за счет федеральных поступлений, в общей сложности на жилье детям-сиротам в бюджете Омской области на 2022 год предусмотрен сейчас беспрецедентный объем - 819 млн рублей", - сообщила пресс-служба.

Ранее правительство региона сообщило о том, что в 2022 году на приобретение 234 квартир для детей-сирот будет направлено около 400 млн рублей. Таким образом, плановые показатели благодаря дополнительно выделенным средствам вырастут в два раза.

Омские сироты с 2022 года могут получить жилищные сертификаты на 1,8 млн рублей. Это позволит выпускникам детских домов купить квартиру по своему выбору, а при наличии собственных средств, материнского капитала или кредита приобрести жилье большей площади.

Сибирский регион также договорился с тремя крупными застройщиками - группой компаний "Эталон", компанией "Брусника" и группой компаний "Стройбетон" - о передаче 5% общей площади вводимых в строй жилых помещений детям-сиротам. Первые многоквартирные дома этими застройщиками будут введены в эксплуатацию в 2023 году.