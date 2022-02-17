Власти Липецкой области предоставили льготу на газификацию для малообеспеченных семей

ЛИПЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Липецкой области предоставили льготы на газификацию домов для малообеспеченных семей и одиноко проживающих граждан. Об этом сообщил в четверг глава администрации региона Игорь Артамонов, комментируя соответствующее решение, принятое областными депутатами.

Ранее оплата в размере половины стоимости газификации была предусмотрена только для многодетных семей. "Теперь в число получателей льготы вошли малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане, кроме того увеличена и сумма помощи - с 65 до 100 тыс. рублей", - сказал Артамонов. Он пояснил, что в прошлом году действующей льготой для многодетных семей воспользовались 53 семьи, для чего из областного бюджета было выделено 3,4 млн рублей.

"Наш регион с самого начала активно включился в реализацию программы по социальной газификации, и сейчас идем хорошими темпами: нам нужно газифицировать свыше 6 тыс. домовладений, более 3 тыс. заявок уже поступило", - отметил Артамонов, назвав процедуру "достаточно затратной для жителей" и заметив, что дополнительная поддержка здесь необходима.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что при подключении жилого помещения к газовым сетях собственники могут получить как непосредственно оплату стоимости газификации, так и компенсацию расходов если работы уже завершены и у собственника есть документы, подтверждающие их выполнение и оплату. "При этом получить компенсацию смогут и те, кто газифицировал свой дом до принятия нового закона - с начала 2022 года", - заключили в пресс-службе.