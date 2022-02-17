В Удмуртии с 19 февраля отменят требование предъявлять QR-коды на мероприятиях

ТАСС, 17 февраля. Власти Удмуртии с 19 февраля отменяют требование обязательного предъявления QR-кодов при посещении кафе и массовых мероприятий, сообщил в четверг на конференции регионального отделения партии "Единая Россия" глава республики Александр Бречалов.

В ходе конференции к Бречалову обратилась первый заместитель председателя Госсовета Удмуртии - председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова. По ее словам, эпидобстановка в регионе изменилась: упал удельный вес госпитализированных, болезнь, вызванная новым штаммом, протекает преимущественно бессимптомно и в легкой форме. "Но и, соответственно, QR-коды, наверное, мы давайте будем отменять с точки зрения обязательного фактора для посещения мероприятий, кафе и так далее с 19 февраля", - сказал Бречалов.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Удмуртии по QR-коду, справке или ПЦР-тесту можно посещать ТЦ, массовые, культурные, спортивные мероприятия, концерты, театры, заведения сферы услуг. Фитнес-центры, бассейны, спортивные клубы, музеи, зоопарки, кинотеатроыв по QR-кодам на усмотрение организации.