Комплекс Елецкой табачной фабрики отреставрируют к 2027 году

ЛИПЕЦК, 17 февраля. /ТАСС/. Архитектурный комплекс Елецкой табачной фабрики будет реставрирован к 2027 году и затем приспособлен под культурный центр с музейными и выставочными пространствами. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он напомнил, что комплекс вошел в список объектов для финансирования банком БРИКС и реставрации в рамках проекта "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений".

"После проведения реставрационных работ на территории бывшей табачной фабрики XIX века планируется создать культурный центр, в котором появятся музейные и выставочные пространства, интерактивные экспозиции народных промыслов, инфраструктура для размещения и обслуживания туристов", - сказал Артамонов.

По его словам, реализация проекта будет осуществляться фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга. "В этом году пройдет тендер по выбору проектировщиков, к концу будущего года должны быть готовы проекты, а после этого четыре года будут вестись сами работы", - пояснил Артамонов.

В пресс-службе областной администрации пояснили, что помимо табачной фабрики, считающейся одним из самых красивых образцов промышленной архитектуры Черноземья, проект также предусматривает размещение в здании местного туристичеко-информационного центра, а на крыше старой водонапорной башни, откуда открываются живописные виды на исторический центр, планируется разместить смотровую площадку. "Еще одним объектом реставрации станет здание школы искусств № 1, где планируется открыть новые направления подготовки для детей и разместить концертный зал", - заметили в пресс-службе.