Обвиняемый США в кибермошенничестве музыкант Казначеев вернулся из Берлина в Москву

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. /ТАСС/. Российский музыкант Денис Казначеев, обвиняемый в отмывании денег, после отказа США экстрадировать его вернулся из Берлина в Москву. Как сообщил ТАСС источник из окружения артиста, в ближайшее время музыкант выступит в одном из столичных клубов с новой программой.

"Денис в Москве, где, наконец, встретился с сыном. В России у него планы разобраться с документами и визами, а также выступить со своей новой музыкальной программой в одном из столичных клубов", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Апелляционный суд в Германии постановил выдать Казначеева США. Как утверждали американские власти, Казначеев, используя даркнет и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более $1 млн. Он был арестован в Берлине 29 мая 2020 года. Позднее суд освободил его под залог €20 тыс. Казначеев свою причастность к этим деяниям категорически отрицает.

Об отказе США от экстрадиции Казначеева сообщил ТАСС вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Он отметил, что "фактически удалось доказать непричастность Казначеева к инкриминируемому ему властями США преступлению". Официальный представитель Министерства юстиции США Николь Навас-Оксман не дала комментария по причинам отказа.