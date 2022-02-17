Путин заявил о возможных дополнительных решениях по теме доступности медицинских услуг

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Российские власти в ближайшее время могут обсудить дополнительные решения по теме доступности качественных медицинских услуг и другим вопросам, связанным с благосостоянием граждан. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в четверг на совещании по экономическим вопросам.

"Подчеркну, нам необходимо развитие широким фронтом во всех отраслях экономики, в каждом регионе страны", - указал глава государства.

Видимым, ощутимым результатом этого развития должно стать повышение благополучия граждан, улучшение всех сфер жизни, включая состояние городской среды, экологии, систем образования и здравоохранения, пояснил Путин. "В том числе отдельно напомню о задаче повсеместной доступности качественных медицинских услуг. Возможные дополнительные решения по этим и другим темам мы обсудим в ближайшее время на следующих совещаниях", - добавил он.

В совещании приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, замглавы кабмина - руководитель аппарата Дмитрий Григоренко, помощник главы государства Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.