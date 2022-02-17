Льготникам в Калужской области компенсируют 50 тыс. рублей за расходы при газификации

КАЛУГА, 17 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области на заседании в четверг приняли решение об увеличении гражданам льготных категорий компенсаций за расходы при газификации домов с 25 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщил председатель заксобрания Геннадий Новосельцев по итогам заседания.

"Сегодня мы увеличили размер выплаты. Она составит 50 тыс. рублей. Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тыс. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления", - приводит пресс-служба заксобрания слова Новосельцева.

Ранее сумма выплаты составляла 25 тыс. рублей. Получить компенсацию могу те, кто потратил собственные средства на газификацию начиная с 1 января 2021 года. "Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации", - отметил Новосельцев.

К получателям данной выплаты в Калужской области относятся инвалиды и участники Великой Отечественной войны, их вдовы, инвалиды боевых действий, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", бывшие узники концлагерей, родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также многодетные семьи, инвалиды I, II группы, инвалиды III группы, достигшие пенсионного возраста.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле 2021 года поручил в ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Догазификация до границ земельного участка выполняется бесплатно, но обустройство газопровода в его границах, внутри дома и покупка оборудования оплачивается самими жителями. В Калужской области в рамках программы в 2022 году планируется подвести газ к границам около 9 тыс. домовладений.