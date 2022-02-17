В Ленобласти с 21 февраля продлят работу общепита и ночных клубов до двух ночи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Ресторанам, ночным клубам, кафе и дискотекам в Ленинградской области разрешат работать до 02:00 ночи с 21 февраля. Постановление, смягчающее антиковидные ограничения в регионе, подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщила в четверг пресс-служба областного правительства.

"С 21 февраля общепит, ночные клубы и дискотеки смогут работать до 02:00 ночи. Условия по заполняемости залов и наличию антиковидных документов остаются прежними", - говорится в сообщении.

В соответствии с действующими ранее ограничительными мерами, работа таких заведений разрешалась до 23:00.

Ограничения в Ленинградской области

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области напряженная, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 1 994 человек, накануне было 1 831. Всего с начала пандемии в регионе выявили 153 145 случаев ковида, выздоровели 111 041 (603 за сутки), умерли 3 255 (семеро за сутки).

В Ленинградской области, согласно постановлению областного правительства, с 1 до 20 февраля запрещается проведение массовых гуляний, зрелищных мероприятий. Физкультурные и спортивные мероприятия можно проводить только на открытом воздухе, численность их участников ограничена в районах с высоким процентом заражения COVID-19 до 500 человек, в более благополучных - до 1 тыс.

Действует система QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного ПЦР-теста для посещения музеев и театров. При этом несовершеннолетним (до 18 лет) можно посетить их, как и другие объекты развлечения и досуга, только со своим классом или вместе с семьей. До 20 февраля запрещены детские массовые и спортивные мероприятия. Ученики 5-11-х классов, с 14 февраля переведенные на дистанционное обучение, 21 февраля вернутся к очному формату. Ученики младших классов вернутся с каникул, начавшихся 14 февраля, 23 февраля. С 21 февраля также возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

Организациям и предпринимателям области рекомендовано перевести на дистанционный режим не менее 30% работников, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, а также пожилых и страдающих хроническими заболеваниями. Для жителей старше 60 лет рекомендован режим самоизоляции. По территории региона запрещено перевозить в автобусах пассажиров без защитных масок.