Вторая часть фильма Парфенова "Русские грузины" выйдет в прокат 24 февраля

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вторая часть дилогии Леонида Парфенова "Русские грузины" выходит в прокат 24 февраля, спустя два года после премьеры первого фильма, сообщила в четверг пресс-служба Центра документального кино (ЦДК).

"Благодарю Центр документального кино за то, что новая работа у нас здесь стартует", - сказал Парфенов на презентации второй части фильма в четверг.

Фильм был снят студией "Намедни", его длительность составила 97 минут. Говоря о трех проектах - "Русские евреи", "Русские грузины" и планируемом "Русские немцы", Парфенов пояснил свою задумку.

"О многообразии русскости и задумана была эта трилогия, что, мне представляется, в нынешние времена штука важная, - рассказал ТАСС автор проекта. - Разные русла питали эту общую реку русской цивилизации, мне представляется это богатством и огромным выигрышем историческим".

Первый фильм завершился на повествовании о 1939-м годе. Новый фильм дилогии продолжил рассказ в хронологическом порядке, захватывая в самом конце продолжение традиции русских грузин в послесоветские годы.

"Русские грузины" - двухсерийный документальный фильм об исторической роли грузин в российской, а позже советской политике, культуре и науке. Герои фильма - Багратион и Шеварднадзе, Пиросмани и Данелия, Баланчин и Андроников. Особенно подробно показана роль Сталина, одного из самых долговременных правителей страны, чьи идеология, вкусы и привычки во многом сформировали российский образ жизни, существующий и поныне.