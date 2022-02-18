Эксперты рассказали о популярных направлениях для путешествия на поезде весной

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Наибольшей популярностью среди железнодорожных направлений у россиян, планирующих путешествия весной, в этом году пользуются Москва, Санкт-Петербург, Адлер и Сочи. Об этом ТАСС сообщили в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Tutu.ru

"Больше всего ж/д билетов на весну оформлено для поездки в Москву, сюда покупают примерно каждый четвертый билет. Средний чек за путешествие на поезде в Москву весной пока равен 2 765 рублям в одну сторону. На втором месте по популярности - Санкт-Петербург, куда оформлено 12,5% билетов. Средний чек сопоставим с московским и находится на уровне 2 635 рублей в одну сторону. Далее по популярности следуют ж/д вокзалы Адлер и Сочи, их суммарная доля в общем числе бронирований составляет 4,4%. А средний чек составляет порядка 3,3-3,5 тыс. рублей в одну сторону", - сообщили в Tutu.ru

В топ-10 самых востребованных ж/д направлений на весну также вошли Ростов-на-Дону, Казань, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Кисловодск.

Рейтинг популярных направлений для путешествия на поезде весной с отправлением из Москвы возглавляет Санкт-Петербург. Туда приобретается 30% билетов, а платят за поездку в среднем 2 615 рублей за билет в одну сторону. Также в тройку популярных направлений у путешественников из Москвы входят Казань и Нижний Новгород, доля каждого из этих городов в общем числе бронирований составляет 5,4%. За билет в Казань платят в среднем 2 744 рубля в одну сторону, а в Нижний Новгород - 1 483 рубля. Кроме того, востребованы поезда из Москвы в Сочи, Кисловодск, Ярославль, Владимир, Симферополь и Смоленск.

У путешественников из Санкт-Петербурга на первом месте Москва, куда оформляется более половины железнодорожных билетов. Средний чек за билет в Москву составляет 2 531 рубль в одну сторону. Также в тройку по популярности входят Псков и Апатиты. Средние чеки за билеты в эти города равны 936 и 2 909 рублям в одну сторону. В десятку популярных городов у путешественников из Санкт-Петербурга входят Тверь, Белгород, Нижний Новгород, Ярославль, Петрозаводск, Тула и Ростов-на-Дону.