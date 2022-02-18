Питт подал в суд на Джоли из-за продажи доли в винодельне бизнесмену из России

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Американский актер Брэд Питт подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Анджелину Джоли, обвинив ее в том, что та без его ведома продала долю в их совместной винодельне российскому бизнесмену. Об этом сообщил в четверг портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

По данным портала, речь идет о французской винодельне Chateau Miraval, которую Питт и Джоли, состоявшие на тот момент в отношениях, приобрели в 2008 году. По утверждению Питта, между ними была договоренность не продавать свои доли в винодельне без ведома партнера.

В 2016 году Джоли подала на развод с актером, а летом прошлого года приняла решение продать свою долю в винодельне "неназванному покупателю". В сентябре Питт заявил, что не будет противиться продаже при условии, если он лично одобрит кандидатуру покупателя. Однако уже в октябре Питт выяснил, что его бывшая супруга продала долю в винодельне дочернему предприятию компании - производителя спиртных напитков Stoli Group, которая, по данным TMZ, управляется российским предпринимателем Юрием Шефлером.

Питт настаивает, что Джоли умышленно скрыла от него детали сделки, и через суд требует ее аннулировать, а также покрыть нанесенный ему ущерб, сумма которого не приводится. По словам актера, продажа доли в винодельне "внесла хаос" в его возможности управлять бизнесом.