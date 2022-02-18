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В Москве ожидаются облачная погода и до 5 градусов тепла

В столице пройдут небольшие осадки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и до плюс 5 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 3-5 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 18 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 731 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах нуля - плюс 5 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.

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