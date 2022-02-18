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Пандемия COVID-19

В Тюменской области школьники и студенты вернутся к очному обучению с 21 февраля

У школьников с 1-11 (12) классы во всех городах, кроме Тюмени и Тюменского района, Тобольска и Ишимы закончился период дистанционного обучения 14 февраля

ТЮМЕНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Период дистанционного обучения школьников и студентов города Тюмени, Тюменского района, города Тобольска и города Ишима продлен не будет. С 21 февраля учащиеся вернутся к очному формату обучения, сообщили в пятницу журналистам в информационном центре правительства Тюменской области.

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С 14 февраля школьники 1-11 (12) классов в остальных городах и районах региона уже вернулись к очному формату обучения.

"Удаленка для всех студентов и школьников Тюменской области заканчивается. Истекает период временно введенных ограничений, установленных оперативным штабом Тюменской области. С 21 февраля возобновляется очный формат обучения для школьников 1-11 (12) классов г. Тюмени, Тюменского района, г. Тобольска и г. Ишима, в организациях дополнительного образования и спортивной подготовки, а также колледжах, техникумах и вузах региона", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 2 381 случай заражения коронавирусом, всего с начала пандемии зафиксирован 143 201 случай, выздоровели 91 185 человек, полный курс вакцинации прошли 1 058 437 жителей области. Развернуто 2 470 коек, из которых свободно 14,6%.

Теги
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