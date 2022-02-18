Тестируемые в Москве стартапы в медицине получат гранты на использование облачных сервисов

МОСКВА, 18 февраля./ТАСС/. Медицинские стартапы, которые тестируются в городских учреждениях Москвы, получат гранты на использование облачных сервисов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Московский центр инновационных технологий в здравоохранении комплекса социального развития Москвы и облачная платформа Yandex.Cloud подписали соглашение о сотрудничестве и поддержке медицинских технологических проектов на базе искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой, власти города заинтересованы в том, чтобы Москва становилась площадкой для внедрения самых инновационных и успешных решений в здравоохранении.

"Поэтому мы расширяем возможности для команд, занимающихся созданием и внедрением передовых медицинских технологий. Благодаря новому соглашению они смогут получить гранты на сумму до 1,5 млн рублей на использование технологической инфраструктуры одного из лидеров российского и мирового рынка облачных сервисов Yandex.Cloud. Это поможет стартапам ускорить разработку своих продуктов на базе искусственного интеллекта и обеспечить высокий уровень безопасности и конфиденциальности медицинских данных", - сказала Ракова.

Команды смогут быстрее проверять гипотезы, автоматически масштабировать информационные системы, хранить и обрабатывать медицинские данные в соответствии с высшим уровнем защищенности персональных данных УЗ-1. Это ускорит разработку и пилотирование продуктов при поддержке Московского центра инновационных технологий в здравоохранении для городских медицинских организаций и позволит оказывать москвичам еще более эффективную помощь.

"Программой акселерации смогут воспользоваться медицинские компании, разрабатывающие цифровые сервисы на стадии минимально жизнеспособного продукта (MVP) и выше и прошедшие экспертизу Московского центра инновационных технологий в здравоохранении", - говорится в сообщении.