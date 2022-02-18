В селе Выдрино завершили строительство очистных сооружений на берегу Байкала

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Строительство новых очистных сооружений в селе Выдрино, на берегу озера Байкал, завершено. Техническая готовность - 100%, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

"Строительство завершено. В течение месяца будут завершены пусконаладочные работы всего комплекса оборудования и начнется подача стока на новые очистные сооружения", - сообщили в министерстве.

Возведение объекта началось в прошлом году. Из федерального бюджета на строительство, оборудование и другие сопутствующие затраты было выделено более 91 млн рублей. Новые очистные сооружения отличаются компактностью и высоким уровнем автоматизации производственного процесса и управления, оборудование изготовлено в Самаре. В данный момент технический персонал проходит обучение и инструктаж.

"Очистные в Выдрино - первый шаг в реализации поручения президента России Владимира Путина по строительству современных очистных сооружений в республике, - приводит пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова. - Следующим шагом станет строительство очистных в правобережной части города Улан-Удэ. На сегодня проектная документация уже разработана. Также сейчас разрабатывается проектная документация еще 19 очистных".

Ранее президент России Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал поручение о выделении средств на строительство очистных на Байкале напрямую из резервного фонда правительства России.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1 642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. В 1996 году озеро признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.