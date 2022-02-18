В Москве участники спартакиады "Моспром" впервые будут соревноваться в бильярде

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Регистрация на участие в спартакиаде "Моспром", которая пройдет с июля по сентябрь 2022 года, началась в Москве. Помимо привычных дисциплин, спортсмены впервые будут соревноваться в бильярде, сообщается в пятницу на информационном портале мэра Москвы.

"В 2022 году спартакиада "Моспром" состоится уже в четвертый раз. Интерес к состязаниям продолжает расти с каждым годом, команд становится все больше, появляются новые дисциплины. Так, в прошлом году из 95 предприятий-участников 24 соревновались впервые. Спортивный список дополнили плавание и киберспорт. В этом году - бильярд", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова.

Также участники спартакиады будут состязаться в мини-футболе, баскетболе три на три, волейболе, настольном теннисе, шахматах, хоккее и легкой атлетике, киберспорте и плавании. Последний вид спорта появился в программе только в 2021 году и сразу стал одним из самых популярных, тогда в плавании состязались более 60 команд.

Отборочные соревнования спартакиады пройдут с 16 июля по 10 сентября, а полуфинальные игры - 17 сентября. Финал состоится 24 сентября в "Лужниках".

Зарегистрироваться на участие можно на сайте проекта и его страницах в социальных сетях.