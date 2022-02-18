Льготникам Томской области компенсируют до 100 тыс. рублей, потраченных на догазификацию

ТОМСК, 18 февраля. /ТАСС/. Льготникам Томской области компенсируют часть расходов на газификацию, максимальный размер субсидии - 100 тыс. рублей, рассказал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время визита в микрорайон Залесье в Томске, сообщает официальный Telegram-канал партии "Единая Россия".

"Льготники имеют право на субсидии и компенсации части расходов. В Томской области решением губернатора максимальная сумма увеличена до 100 тыс. рублей, что покрывает до 100% расходов заявителей. Идет компенсация расходов, связанных непосредственно с закупкой оборудования - котла, плиты, счетчика. Регион субсидирует их покупку отдельным категориям граждан - ветеранам Великой Отечественной войны, многодетным семьям, семьям, где воспитывают детей инвалидов, одиноко проживающим пенсионерам", - отметил Турчак.

Ранее ТАСС сообщал, что, по данным региональных властей, в Томской области не газифицированы около 47 тыс. объектов. Имеющийся план газификации включает в себя 21,2 тыс. домов в 91 населенном пункте. Из них в этом году планируется подключить к газу 8,27 тыс., в 2023-м - 8,29 тыс., а в 2024 году - 4 тыс. домов.