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Пандемия COVID-19

Число выявленных в РФ с начала пандемии случаев заражения коронавирусом превысило 15 млн

За сутки подтвердили 180 071 случаев заражения
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 180 071, до 15 020 573, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 784, до 343 957. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее было зарегистрировано 790 летальных исходов.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 18 632, что на 3% выше показателя предыдущего дня. 

Число госпитализаций снизилось в 38 регионах, в 32-х оно возросло, а в 4-х - осталось без изменений, следует из данных штаба. Днем ранее оно составляло 18 090.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 198 369 против 185 082 днем ранее. Всего с начала пандемии уже зарегистрировали 12 026 844 случая выздоровления.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 80% от общего числа заразившихся.

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