Екатеринбуржцы выберут изображение для памятной монеты, которую выпустят к юбилею города

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Памятную серебряную монету номиналом 3 рубля выпустят к 300-летию Екатеринбурга. Изображение, которое будет нанесено на ее реверсе, горожанам предлагают выбрать, проголосовав за один из вариантов, - здание администрации города, Водонапорная башня на Плотинке или Дом Севастьянова, сообщил журналистам в пятницу начальник департамента экономики администрации города Алексей Прядеин.

"Центральным банком РФ в рамках подготовки к 300-летию города было принято решение о выпуске памятной монеты. Мы обратились к экспертному сообществу - это у нас и архитекторы, и градостроители, известные общественники, попросили определить три объекта в Екатеринбурге, которые мы бы вынесли на общественное обсуждение с целью выбора одного единственного. Выбрано было три объекта - это администрация Екатеринбурга, это Водонапорная башня и это усадьба Севастьянова", - сказал он.

Прядеин отметил, что голосование за выбор изображения для монеты стартует в пятницу на официальном портале города и продлится до 25 февраля. Всего, по его словам, планируется выпустить 3 тыс. монет "300-летие основания г. Екатеринбурга" в серии "Города".

Он подчеркнул, что все из предлагаемых объектов являются знаковыми, узнаваемыми среди горожан и гостей города. Так, по его данным, здание администрации Екатеринбурга входит в топ-10 самых красивых зданий в России, а водонапорная башня относится к периоду начала истории города. "Дом Севастьянова - это уникальная архитектура, очень важное здание. Оно было символом Екатеринбурга во время проведения Чемпионата мира по футболу, поэтому тоже достаточно узнаваемо", - сказал Прядеин.

Он добавил, что в 2023 году также будет выпущена монета, посвященная Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге.

Водонапорная башня, построенная в конце 1880-х годов, является памятником промышленной архитектуры XIX века, одним из символов Екатеринбурга. "Дом Севастьянова" - особняк первой половины XIX века, выстроен в стиле поздней готики с барочными элементами. Здание на Площади 1905 года, в котором сейчас располагается администрация города - памятник архитектуры регионального значения.

О трехсотлетии Екатеринбурга

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год. В декабре 2018 года был сформирован оргкомитет по подготовке к юбилею. История города началась в 1723 году, когда на железоделательном заводе у реки Исеть был осуществлен пробный пуск ковочных молотов.