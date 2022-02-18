Оборудование для экологичной переработки отходов появилось на Ямале

ТАСС, 18 февраля. Две единицы новой современной техники для экологичной переработки и утилизации отходов закупили в Надымский район (Ямало-Ненецкий автономный округ). Оборудование позволит быстро и безопасно для окружающей среды сжигать органические материалы, промышленный и бытовой мусор, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Две единицы современной техники для переработки и утилизации отходов закуплены в Надымский район в рамках соглашения между правительством ЯНАО и администрацией муниципалитета. Это мобильная дробилка <…> и инсинератор. <…> С его помощью можно быстро и безопасно для окружающей среды сжигать практически все виды органических материалов, промышленный и бытовой мусор, медицинские отходы", - говорится в сообщении.

Шредер способен перемалывать различные отходы, в том числе дерево, бетон, гранит, старый асфальт и многое другое. Инсинератор предназначен для утилизации отходов любого класса опасности.

В пресс-службе добавили, что новое оборудование проходит тестирование, а запущено будет в марте. Машины будут использовать при проведении работ по сносу ветхого аварийного жилья и ликвидации несанкционированных свалок. Одним из принципиальных преимуществ и измельчителя, и инсинератора является их мобильность. При необходимости специалисты смогут выезжать в отдаленные поселки Надымского района, а также в национальные села.