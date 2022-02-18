Пермский госуниверситет начнет готовить биологов для изучения Арктики и Субарктики

ПЕРМЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Новое направление подготовки студентов для изучения Арктики и Субарктики открывается в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Обучающиеся будут проходить летнюю практику в Институте биологических проблем Севера ДВО РАН (ИБПС ДВО РАН) в Магадане и других научных организациях Севера, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе пермского вуза.

"Изучение живых организмов, их взаимодействия с окружающей средой - актуально и интересно для биологов. Особенно важно исследовать функционирование живых систем в Арктике и Субарктических районах в связи с их высокой уязвимостью в условиях возрастающей антропогенной нагрузки. У наших магистрантов появляется уникальная возможность исследовать удивительный мир арктических сообществ", - рассказал куратор профиля, доцент кафедры зоологии беспозвоночных и водной экологии, к. б. н. Андрей Крашенинников.

Образовательная программа учебного курса разрабатывается совместно с ИБПС ДВО РАН в Магадане, ведущие специалисты которого будут также читать лекции студентам пермского вуза. Магистранты овладеют методами экологического мониторинга в Арктической зоне, ГИС-технологиями и современным математическим анализом данных.

Программа подразумевает прохождение студентами летних практик на базе ИБПС ДВО РАН, Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в Санкт-Петербурге и Северо-Восточного государственного университета (СВГУ) в Магадане. Летом 2021 года в рамках апробации программы студент ПГНИУ Николай Зуев проходил производственную практику на архипелаге Земля Франца-Иосифа, а студенты Ульяна Бочарова и Екатерина Шутова успешно прошли практику на побережье Охотского моря в ИБПС ДВО РАН.

ПГНИУ основан в 1916 году. Вуз является одним из учредителей Ассоциации классических университетов России. На сегодняшний день здесь ведется обучение на 12 факультетах.