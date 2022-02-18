В Орловской области объявили конкурс на лучший проект памятного знака "дубу Тургенева"

ТАСС, 18 февраля. Международный конкурс на лучший проект знака в память о тургеневском дубе, главной реликвии усадьбы матери писателя Ивана Тургенева в Спасском-Лутовинове, погибшем после урагана в ноябре 2021 года, объявили в Орловской области. Проекты на конкурс будут приниматься до 15 апреля, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"Тургеневский дуб" возрастом около 200 лет занял первое место в конкурсе "Лучшее дерево в России - 2021". 30 ноября 2021 года дуб, который посадил писатель Иван Тургенев, упал из-за урагана. Несмотря на полученные повреждения, дуб представит Россию в 2022 году на конкурсе "Европейское дерево года". Потеря легендарного исполина вызвала большой эмоциональный отклик и множество предложений по созданию в память о нем скульптурной композиции, знака или арт-объекта.

"Задача по созданию памятного знака "Тургеневскому дубу" предстоит решить по итогам международного конкурса эскизных проектов, организованного музеем-заповедником И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" при поддержке правительства Орловской области. Участниками конкурса могут стать художники, архитекторы, скульпторы, дизайнеры, профессионалы и любители, вне зависимости от возраста, образования, национальности и места жительства, в индивидуальном порядке или в составе творческих объединений. Проекты на конкурс принимаются до 15 апреля 2022 года", - говорится в сообщении.

В правительстве региона уточнили, что в основу концепции конкурса положена идея материализовать память о дубе в артефакте, который станет одной из новых достопримечательностей музея-заповедника. Ожидается, что из поступивших работ эксперты выберут три лучших, рекомендованных к реализации. При этом окончательное решение будет принято по результатам открытого народного голосования.

"Спасское-Лутовиново" - усадьба матери Ивана Тургенева Варвары Петровны Лутовиновой. После смерти писателя наследники вывезли из "Спасского" мебель, а в 1906 году дом сгорел. Спустя 15 лет территорию усадьбы признали государственным заповедником, в 1937 году начались восстановительные работы. Дом с восстановленной обстановкой открыли в сентябре 1976 года, его воспроизвели на основе проекта художника Луки Перепелицы.