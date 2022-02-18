Более 20 групп в детских садах Екатеринбурга закрыли на карантин из-за коронавируса и ОРВИ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Более 20 групп в детских садах закрыли на карантин и один класс школы перевели на дистанционное обучение из-за выявленных случаев ОРВИ и коронавируса в Екатеринбурге, где с 17 февраля школьники вернулись к очному обучению. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе департамента образования администрации города в пятницу.

С 17 февраля школьники первых-восьмых классов в Свердловской области, переведенные ранее на дистанционное обучение из-за коронавируса, вернулись к очному обучению. С 12 февраля дети вернулись к очным занятиям в кружках и секциях, в том числе в спортивных.

"По данным на 18 февраля 2022 года в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведен один класс; 23 группы в детских садах [закрыты на карантин] (НКВИ - два, ОРВИ - 21). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в департаменте.

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Ковид-сертификаты необходимо предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории. По данным регионального оперштаба, в Свердловской области за все время пандемии выявлено более 308 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 207 тыс. человек, 10 178 умерли.