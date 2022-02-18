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Лига безопасного интернета выявила на YouTube рекламу видео о создании коктейлей Молотова

Организация обратилась в Генпрокуратуру

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Лига безопасного интернета выявила распространение роликов по изготовлению коктейлей Молотова на видеохостинге YouTube. В связи с этим организация обратилась в Генпрокуратуру РФ, сообщила ТАСС директор лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в пятницу.

"В последние дни видеохостинг YouTube настойчиво рекламирует видеоролики, содержащие информацию об изготовлении так называемых коктейлей Молотова. Реклама подобной противоправной информации вызывает недоумение волонтеров. Сегодня мы обратились в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по пресечению распространения подобной опасной информации", - сообщила она.

Подобного рода рекламу могли увидеть, в частности, жители Тамбовской, Белгородской и Воронежской областей, уточнили в Лиге безопасного интернета.

В прошлом году в России вступил в силу закон "о саморегулировании" соцсетей, в соответствии с которым YouTube обязан самостоятельно отслеживать и удалять подобный экстремистский контент.

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