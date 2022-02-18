В Воркуте Ростехнадзор приостановил горные работы на участке шахты

СЫКТЫВКАР, 18 февраля. /ТАСС/. Ростехнадзор приостановил проведение горных работ на одном из участков шахты "Воргашорская" АО "Воркутауголь" из-за ряда нарушений, сообщается на сайте ведомства в пятницу.

В частности, в ходе проверки Ростехнадзора было установлено, что вентилятор местного проветривания не обеспечен расчетным количеством воздуха для обеспечения проветривания выработки, направление вентиляционной струи не соответствует принятому в технической документации, за крепью горной выработки допущены пустоты, не установлен датчик контроля смещения пород кровли, а передвижная подземная электроподстанция не имеет надежного защитного заземления.

"В связи с тем, что выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу для работников, занятых на горных работах на опасном производственном объекте шахта угольная "Воргашорская", Печорским управлением Ростехнадзора оформлен протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ о временной приостановке ведения горных работ по проведению горной выработки пласта "Мощный". Материалы дела направлены в Воркутинский городской суд на рассмотрение", - добавили в ведомстве.

Ранее, 10 февраля, по решению суда была приостановлена на 90 суток эксплуатация неисправного локомотива для доставки людей и грузов в "Воргашорской".

Шахта "Воргашорская", согласно данным официального сайта АО "Воркутауголь", является крупнейшим угледобывающим предприятием в европейской части России, которое отрабатывает Воргашорское месторождение Печорского угольного бассейна. Первые тонны угля предприятие добыло в 1975 году. С июня 2012 года "Воргашорская" стала частью АО "Воркутауголь" (входило в состав "Северстали", продано компании "Русская энергия", основным учредителем которой является владелец корпорации AEON Роман Троценко. Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2022 года после получения разрешений со стороны ФАС - прим. ТАСС). "Воргашорская" - одна из самых молодых в Воркуте, а потому самых модернизированных в Печорском угольном бассейне.