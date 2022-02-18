Полиция начала задерживать протестующих в Оттаве

ОТТАВА, 18 февраля. /ТАСС/. Полицейские начали задерживать протестующих в Оттаве, которые отказываются покинуть центр столицы Канады. Об этом в пятницу говорится в Twitter столичной полиции.

"Протестующим советуют немедленно разойтись. Некоторые протестующие подчиняются [полиции] и их задерживают. Мы просим протестующих вести себя мирно и не нарушать закон", - отмечается в сообщении.

На данный момент, как указали в управлении полиции, большое число полицейских сосредоточено на Николас-стрит, которая находится в нескольких километрах от комплекса зданий национального парламента, где расположено "ядро протеста".

Полиция также установила контрольно-пропускные пункты по всему периметру центральной части города. Внутрь пускают только местных жителей и по каким-либо уважительным причинам. Спикер нижней палаты парламента Канады Энтони Рота принял решение не проводить в пятницу заседание Палаты общин, которая должна была продолжить дебаты относительно законности применения правительством закона о ЧС для прекращения акции протеста.

14 февраля либеральное правительство премьер-министра Канады Джастина Трюдо впервые в истории страны применило закон о ЧС для пресечения протестов дальнобойщиков, которые проходят не только в столице. В среду полицейские начали раздавать протестующим в Оттаве предупреждения о необходимости немедленно прекратить акцию протеста и покинуть центр города. В нем стражи порядка ссылаются на закон о ЧС, согласно которому подобные формы протеста являются незаконными, а отказ покинуть город приведет к задержанию, крупным штрафам, лишению водительских прав и лицензий дальнобойщика, а также изъятию транспортных средств. В тот же день полиция заявила, что в ближайшее время начнет операцию по ликвидации митинга.

Демонстрация протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. В четверг вечером один из протестующих заявил корреспонденту ТАСС, что они добровольно не покинут Оттаву.