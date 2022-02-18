В России могут ввести единые стандарты качества услуг погребения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Единые стандарты качества оказания услуг по погребению могут установить на территории Российской Федерации. Такие данные содержатся в проекте стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства РФ до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, который есть в распоряжении ТАСС.

"Установление единых требований к учету мест погребения (мест захоронения) и стандартов качества оказания услуг по погребению", - перечисляются задачи в проекте стратегии.

Кроме того, среди задач называется повышение доступности услуг по погребению и информации о гарантированном перечне услуг по погребению, в том числе через электронные сервисы. В соответствии с ними предусмотрено внесение изменений в действующее законодательство РФ, регламентирующее вопросы погребения и похоронного дела. В проекте также предлагается внедрить электронные сервисы на портале госуслуг по процедурам оформления документов, необходимых для погребения умерших, создать электронные реестры мест погребений и участников рынка услуг по погребению.

Как сообщалось ранее, Минстрой России подготовил проект изменений в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ". В частности, ведомство предложило к 2030 году ввести регулирование рынка похоронных услуг, повысить их прозрачность и доступность.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила ТАСС, что в нижней палате парламента разрабатывается проект нового закона о похоронном деле в России, его планируют внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По ее словам, документ должен решить проблему с черными ритуальными агентами, прояснить ценообразование в отрасли, а также обеспечить инвентаризацию кладбищ.

В распоряжении кабмина об утверждении Национального плана развития конкуренции в РФ на 2021-2025 годы предусматривалось, что до 1 июля 2023 года в правительство РФ должны внести несколько проектов федеральных законов, касающихся сферы ритуальных услуг. В частности, речь шла о законопроектах о требованиях к организациям, отвечающим за содержание кладбищ, о поиске через "Госуслуги" сведений о кладбищах и хозяйствующих субъектах, которые занимаются организацией похорон.