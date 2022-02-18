В Татарстане с 21 февраля отменяются QR-коды

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Власти Татарстана приняли решение отменить QR-коды в общественных местах с 21 февраля. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба мэрии Казани в официальном телеграм-канале

"С 21 февраля в Татарстане ослабляются коронавирусные ограничения. Отменяется предъявление QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в общественном транспорте и в торговых центрах", - уточнили в мэрии.

Объекты розничной торговли снова могут работать ночью. Мэрия сообщает со ссылкой на оперштаб региона, что это связано с особенностями течения нового штамма коронавируса "омикрон".

Также ТАСС сообщили в Ассоциации рестораторов и отельеров (АРИО) Казани, что QR-коды не понадобятся и в общепите. "По инициативе членов АРИО удалось добиться смягчения ограничений в виде отмены QR-кодов, благодаря 100-процентной вакцинации сотрудников отрасли и выполнениям мер профилактики", - сообщили в ассоциации.

Вместе с тем, рестораторы направили очередное предложение - полностью снять ограничения по режиму работы для предприятий общественного питания.

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета в Татарстане за неделю снизился с 56,1% до 55%. В целом по стране коллективный иммунитет за неделю сократился с 61,9% до 59,7%.