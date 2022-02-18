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Пандемия COVID-19
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Первые две фазы исследований поливалентной вакцины от ковида могут закончиться к сентябрю

Как сообщил директор Центра им. Гамалеи, идет набор добровольцев для этого исследования

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Первые две фазы клинических исследований поливалентной вакцины от ковида могут закончиться к сентябрю, сейчас идет набор добровольцев, сообщил в пятницу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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"Если все будет благополучно, к сентябрю мы сможем завершить первую и вторую фазы клинических испытаний и даже постараться эту технологию передать на нашу большую фарму. Идет набор добровольцев для этого исследования", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-1".

16 февраля Минздрав РФ выдал разрешение центру им. Гамалеи на проведение I-II фаз клинических исследований вакцины. Исследование будет проводиться на добровольцах в возрасте 18-55 лет.

Как сообщал ТАСС Гинцбург, данная вакцина будет содержать элементы S-белка от трех штаммов - уханьского, "дельты" и "омикрона", - чтобы вырабатывать антитела к ним.

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