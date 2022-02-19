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В Москве ожидаются облачная погода и до 4 градусов тепла

В столице пройдут небольшие осадки

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 2-4 градуса тепла. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 18 м/с, в связи с чем 19 февраля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 0 - плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 2 градуса.

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