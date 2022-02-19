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Паводок в Иркутской области

В Иркутской области из-за паводка может подтопить около 5 тыс. домов

В зоне риска находятся 19 населенных пунктов

ИРКУТСК, 19 февраля. /ТАСС/. Паводок в Иркутской области может стать причиной подтопления около 5 тыс. домов в 19 населенных пунктах с населением 18 тыс. человек. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор региона Игорь Кобзев.

"Если ситуация будет развиваться по неблагоприятному сценарию, в зоне вероятного подтопления могут оказаться около 5 тыс. домов. Это 19 населенных пунктов, в которых живут 18 тыс. человек", - написал Кобзев.

По его словам, в зоне риска находятся 11 муниципальных районов: Жигаловский, Качугский, Тайшетский, Чунский, Казачинско-Ленский, Усть-Кутский, Киренский, Заларинский, Нижнеудинский, Зиминский и Катангский. "На особом контроле - профилактика подтоплений. По опыту знаем, что чернение и распиловка льда в этом плане крайне эффективны. Нельзя, чтобы в муниципалитетах этим пренебрегали", - подчеркнул губернатор.

В 2019 году в Иркутской области в результате наводнения погибли 26 человек, четверо пропали без вести. В восьми районах были подтоплены почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. смыты потоком воды. Непригодными для жилья признали 7,8 тыс. помещений, еще 2,6 тыс. - подлежащими капитальному ремонту.

Теги
РоссияИркутская областьПаводок в Иркутской областиКобзев, Игорь Иванович
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