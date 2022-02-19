В Крыму впервые выявили 1 263 случая коронавируса за сутки

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 1 263, это максимум с начала пандемии. Госпитализирован 191 человек, следует из опубликованных в субботу данных регионального Минздрава.

Предыдущий максимум по количеству заражений в республике фиксировали 13 февраля - 1 211 за сутки. Накануне Минздрав региона сообщал о 1 191 случае.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, за 18 февраля 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 1 263 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 151 605 положительных на COVID-19. За истекшие сутки госпитализирован 191 пациент, за все время на стационарном лечении находились 54 512 человек", - говорится в сообщении.

Число выздоровевших в регионе за сутки увеличилось на 1 981, до 136 736.

В Крыму из-за пандемии действуют ограничительные меры, включая требование о переводе на удаленку до 50% штата государственных и муниципальных учреждений, а также режим самоизоляции для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания. Кроме того, при заселении в отели и санатории, а также при посещении некоторых организаций необходимо предъявлять ковид-сертификаты. В республике приостановили проведение профилактических медосмотров, проводится обязательная вакцинация работников определенных сфер.