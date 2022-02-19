В России за сутки госпитализировали 15 062 человека с коронавирусом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 15 062, что на 19,2% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Днем ранее было 18 632 случая. Число госпитализаций снизилось в 71 регионе, в 15 регионах оно увеличилось, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 179 147, до 15 199 720. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,19%. Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 191 098 против 198 369 днем ранее. Всего с начала пандемии зарегистрировали 12 217 942 случая выздоровления.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 798, до 344 755. Днем ранее было зарегистрировано 784 летальных случая.